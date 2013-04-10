Требуется создать группу флеш-баннеров для сайта.

Добрый день. Нужны баннеры для интернет магазина подарков. На данный момент нужен срочно баннер к 23му февраля, размер его 618х230, в высоту можно чуть меньше. Идея, дизайн, флеш анимация за вами. В дальшейшем нужны баннеры слева для сайта, штук пять - семь, ну и еще разные красивые доработки на сайте. От вас портфолио и цена за баннер к 23му февраля. Очень важны сроки! Сразу пишите сколько по времени будете делать.

Баннер нужно сделать так, чтобы он гармонично вписался в стиль сайта. Баннер должен быть авторским. Основной упор на скидки на товары к 23му.