Баннеры для акции на скидки

Нужно сделать 3 простых макета с акцией стоматологической клиники, которая подразумевает скидку клиентам клуба md-fit.ru.

Суть акции:

Только в феврале и марте!

1) Бесплатная консультация

2) Диагностика (скидка на панорамный снимок - 50%, 1200 (зачеркнуто), 600р)

3) Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвук AirFlow) - скидка 50%, 5000 (зачеркнуто) 2500р.

Размеры макетов

1) A4 - будет стоят на стойке reception в клубе md-fit.ru

2) слайд в слайдер на сайте md-fit.ru 693 на 267 пикселей

3) картинка 100 на 100 пикселей для анонса акции на том же сайте.

На макете нужно указать условия, адрес сайта labazanov.ru, адрес клиники Москва, просп. Вернадского, д.105, корп.4 и телефон (495) 641-21-42

Другие элементы и способы оформления - на ваш вкус.