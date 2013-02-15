Баннеры для акции на скидки

БаннерыЗавершен11 заявок258 просмотров
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Нужно сделать 3 простых макета с акцией стоматологической клиники, которая подразумевает скидку клиентам клуба md-fit.ru.

Суть акции:

Только в феврале и марте!

1) Бесплатная консультация

2) Диагностика (скидка на панорамный снимок - 50%, 1200 (зачеркнуто), 600р)

3) Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвук AirFlow) - скидка 50%, 5000 (зачеркнуто) 2500р.

Размеры макетов

1) A4 - будет стоят на стойке reception в клубе md-fit.ru

2) слайд в слайдер на сайте md-fit.ru 693 на 267 пикселей

3) картинка 100 на 100 пикселей для анонса акции на том же сайте.

На макете нужно указать условия, адрес сайта labazanov.ru, адрес клиники Москва, просп. Вернадского, д.105, корп.4 и телефон (495) 641-21-42

Другие элементы и способы оформления - на ваш вкус.

11 лет назад
neTp9c
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
18 часов назад
11 лет назад
$15
1 день
Ольга нарисовала хорошие баннеры. Работу выполнила вовремя и оперативно внесла правки. Спасибо.
Александр отличный заказчик - четкое ТЗ, моментальная оплата. Очень довольна сотрудничеством.
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