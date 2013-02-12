Банеры + слайдер для webasyst

БаннерыЗакрытнет заявок116 просмотров
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Дбрый день.

Необходимо доработать движок.

Описание задания во вложенном файле.

Сделать необходимо срочно (желательно завтра сдать работу)

Пишите сроки сену.

11 лет назад
Pashok
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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