12 баннеров для интернет-магазина

Необходимо создать 5 gif и 2 flash баннера для сайта home-sat.ru Подробности укажу конкретному исполнителю. Сообщайте свои цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 12 категорийных баннеров для интернет-магазина. Не флеш.
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