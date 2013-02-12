Баннер

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Необходимо создать баннер на главную страницу, который будет информировать пользователей о том, что у компании открылось три новых пункта выдачи товара.

Данный баннер должен вести на маркер соотвеьсьвующих адресов на странице контактов. При этом на странице контактов обязательно необходимо отметить следующее — Для получения товара по данному адресу предварительный заказ через Интернет сайт ОБЯЗАТЕЛЕН! .

Дополнительно необходимо указать что данные пункты выдачи товара находятся в автосервисах «BOSCH Автосервис Автоматика» и при желании получатели могут установить там свои заказы.

BOSCH Автосервис Автоматика

1. М. Сокольники

Колодезный переулок, д.3/3

2. М. Митино

71 км МКАД (внешняя сторона) на территории ТЦ ВЭЙПАРК

3. М. Динамо

Ленинградский пр-кт, д. 31

11 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
taranenko
Виталий 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Заказ выполнен на ОТЛИЧНО! Прекрасный специалист и очень отзывчивый человек.Непременно буду обращаться еще и рекомендую его всем кому нужны работы по флеш.
Прекрасный Заказчик: чёткая постановка задач, своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество. Рекомендую.
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