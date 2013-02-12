Нужен баннер-шапка для сайта — http://nicepodarok.ru/ По размерам где то 200х900. В шапке хочется увидеть информацию что это — оптовый магазин подарков с низкими ценами и курьерской доставкой по Санкт-Петербургу и Москве (как то креативно). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать баннер на главную страницу, который будет информировать пользователей о том, что у компании открылось три новых пункта выдачи товара.
Данный баннер должен вести на маркер соотвеьсьвующих адресов на странице контактов. При этом на странице контактов обязательно необходимо отметить следующее — Для получения товара по данному адресу предварительный заказ через Интернет сайт ОБЯЗАТЕЛЕН! .
Дополнительно необходимо указать что данные пункты выдачи товара находятся в автосервисах «BOSCH Автосервис Автоматика» и при желании получатели могут установить там свои заказы.
BOSCH Автосервис Автоматика
1. М. Сокольники
Колодезный переулок, д.3/3
2. М. Митино
71 км МКАД (внешняя сторона) на территории ТЦ ВЭЙПАРК
3. М. Динамо
Ленинградский пр-кт, д. 31
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