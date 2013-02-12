По растровому изображению сделать вариант в кривых

В аттаче растровые изображения электронной карты. Требуется на их основе сделать векторное изображение с лицевой и оборотной стороной карты. Логотип банка использовать как в изображении Scan02810.jpg

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