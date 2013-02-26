Много статичных баннеров

БаннерыЗавершен14 заявок286 просмотров
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Нужно отрисовать статичные баннеры для сайта футболок. Список во вложении.

Требования к ярлыкам:

Рисунок согласно описанию, при этом должно быть ясно что о футболках речь.

В специально отведенной части ярляка всегда его название.

Баннеры:

Все статичные картинки с рисунком согласно описанию из файла.

Итого:

тип 1_1: 210x86, 11шт

тип 1 (растяжка): 1020x105, 7шт

ярлык: 9 шт.

Пишите пожалуйста цены.

11 лет назад
bm00n
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$160
5 дней
Отличная работа! Рекомендую.
Было приятно с Вами работать! Спасибо за проект!
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