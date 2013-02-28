Нужны баннеры

БаннерыЗавершен20 заявок309 просмотров
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Нужен исполнитель для нескольких качественных баннеров (FLASH + GIF).

Скидывайте в комментарии свои расценки и ссылки на портфолио.

Все подробности при утверждении исполнителя.

11 лет назад
sashakagor
Топор 
25 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$60
5 дней
Отличная работа! Работаем дальше.
Спасибо за интересный проект. Оплата своевременная. Рекомендую.
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