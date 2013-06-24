Баннер по продаже автодисков

Нужен банер для слайдера на сайте. Параметры - width="960" height="360" и такой же 670 на 300. Подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привлекающие внимание банера, говорящие о том что сейчас распродается склад стальных дисков, реклама будет вести на страницу: (http://www.disko-teka.com/diski/pr/steel_disks). Как-то намекнуть что Чем дальше тем Дисков меньше...
можно привести пример цен, типа:
14" от 230 грн за шт.
15" от 250 грн за шт.
Формат: GIF (рассматривается и вариант Флеша, если не сильно удорожает)
Вес: до 300 Кб.
Размер: 285*300px
Ваш срок, цена, портфолио по банерам.
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