Баннер по продаже автодисков

$100
БаннерыЗавершен18 заявок307 просмотров
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Привлекающие внимание банера, говорящие о том что сейчас распродается склад стальных дисков, реклама будет вести на страницу: (http://www.disko-teka.com/diski/pr/steel_disks). Как-то намекнуть что Чем дальше тем Дисков меньше...

можно привести пример цен, типа:

14" от 230 грн за шт.

15" от 250 грн за шт.

Формат: GIF (рассматривается и вариант Флеша, если не сильно удорожает)

Вес: до 300 Кб.

Размер: 285*300px

Ваш срок, цена, портфолио по банерам.

11 лет назад
zveno
Данил 
42 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
keastar
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Не подкована во флеше с технической точки зрения. Пришлось самим немного доделовать.
Лоялен к исполнителю. Оперативная оплата. Рекомендую.
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