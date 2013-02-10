Сделать несколько баннеров для сайта

БаннерыЗавершен26 заявок228 просмотров
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Нужно сделать несколько баннеров для сайта. Скидки, новые предложения и т.п.

Баннеры статичные, т.е. без анимации.

Срок: к 11 февраля.

Оплата webmoney, яндекс, сбербанк.

Оставляйте предложения с примерной ценой за один баннер. Буду смотреть портфолио.

11 лет назад
gtd
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
21 час назад
11 лет назад
$5
1 день
Очень доволен работой Ольги. Заказывал баннеры и логотип для сайта. Быстро и качественно. Кроме того, макеты баннеров и логотипа были сделаны в разных вариантах. А выбирать всегда приятно :)
Надежный заказчик. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Очень довольна сотрудничеством!
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