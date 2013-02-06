Нужно 2 баннера 200x200

Нужны 2 баннера, иллюстрирующие текст. Те, что я сляпал сам (в приложении) дают очень маленький CTR, биржа Direct Advert http://www.directadvert.ru ругается и просит повысить цену из-за маленького CTR. Требуется изготовить баннеры в соответствии с требованиями этой биржи. Я не знаю, можно ли gif, посмотрите на дсайте биржи. Оплата вебманями, $10 долларов за два баннера.