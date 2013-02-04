Баннер 240х400

Нужно сделать несколько однотипных игровых иконок Иконки примерно такого формата — http://fox.web4biz.ru/file/pic/custom/Warcraft.png, только чуть поменьше (90-100px по ширине). Чтобы понять для чего они — зарегистрируйтесь на сайте fox.web4biz.ru, там в блок справа, и они же на ...
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Есть готовый баннер в gif, необходимо по нему сделать версию во флеше с размером до 35 кб.
Размер баннера 240х400
Рассматриваются кандидаты только с положительными отзывами и наличием портфолио по баннерам.
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