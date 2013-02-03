Нужен флеш-баннер

Для Интернет сайта Domsky.ru требуется создать логотип вместо этого http://www.domsky.ru/assets/1/6458/80186/v_1359847614/loaded_logo.png Логотип должен сочетаться с выбранной серой палитрой сайта, наличие зеленого тона не принципиально, в оформлении цветовой схемы ссылок и декор элементов будем исходить из цветов лого. Название ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен флэсш банер такого же формата и размера на тему "авторазбока" используем телефоны
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