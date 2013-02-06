Сделать баннер для группы вконтакте vk.com/otdelochnikcom с указанием телефона, сайта www.otdelochnik.com, скидкой 5 % для участников группы и лозунгом "Ремонт и отделка Вашего дома". Пример
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер на сайт посвященный 23 февраля, баннер из трех картинок:
1. Брутальный мужчина, с инструментом в руках, надпись - "Подарки настоящим мужчинам"
2. Коллаж собственно из подарков около 15 предметов, инструменты, автоасксессуары и пр. Список того что хочу видеть на баннере дам. Надпись широкий ассортимент бла-бла
3. Что нибудь про выгодные условия и т.д.
Все картинки одинакового размера, ширина 800, высота на ваше усмотрение.
Исполнителя выберу вечером (днем буду не в сети).. Оставляйте заявки
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