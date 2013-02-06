Нужен баннер на сайт посвященный 23 февраля, баннер из трех картинок:

1. Брутальный мужчина, с инструментом в руках, надпись - "Подарки настоящим мужчинам"

2. Коллаж собственно из подарков около 15 предметов, инструменты, автоасксессуары и пр. Список того что хочу видеть на баннере дам. Надпись широкий ассортимент бла-бла

3. Что нибудь про выгодные условия и т.д.

Все картинки одинакового размера, ширина 800, высота на ваше усмотрение.

Исполнителя выберу вечером (днем буду не в сети).. Оставляйте заявки