Flash-баннер срочно

468х60, 728х90, 125х125 сайт есть сделать в общем стиле сайта сроки - прямо сейчас оплата сразу же.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
описание:
Flash-баннер (.swf)
(статичное изображение в формате jpg также должно быть предоставлено)
нужно:
1. Флеш-баннер
2. Флеш-баннер обязательно должен сопровождаться упрощенной GIF- или JPG-копией такого же размера и веса, как баннер, на случай если у пользователя не установлена соответствующая программа просмотра.
Формат баннера: 240х400
Требования для баннера http://reklama.rambler.ru/specs/8/
должны быть:
1) Рамка вокруг баннера
2) ссылка для баннера на страничку Саши http://www.hworldfund.ru/need-help/vdovenko-sasha/
3) Моргание не чаще чем 1 раз в 3 секунды
4) Мигает только верхняя фраза, нижняя статичка
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