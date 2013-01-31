Flash-баннер срочно

БаннерыЗакрыт6 заявок149 просмотров
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описание:

Flash-баннер (.swf)

(статичное изображение в формате jpg также должно быть предоставлено)

нужно:

1. Флеш-баннер

2. Флеш-баннер обязательно должен сопровождаться упрощенной GIF- или JPG-копией такого же размера и веса, как баннер, на случай если у пользователя не установлена соответствующая программа просмотра.

Формат баннера: 240х400

Требования для баннера http://reklama.rambler.ru/specs/8/

должны быть:

1) Рамка вокруг баннера

2) ссылка для баннера на страничку Саши http://www.hworldfund.ru/need-help/vdovenko-sasha/

3) Моргание не чаще чем 1 раз в 3 секунды

4) Мигает только верхняя фраза, нижняя статичка

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219539874

11 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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