Баннер + дизайн страницы

1- Необходимо подготовить баннер, а также дизайн внутренней страницы который бы подчёркивал значимость того, что только сейчас, в связи с тем что компании Армада исполнилось 9 лет клиенты могут получить услугу по более низким ценам, а также воспользоваться уникальной возможностью получить комплекс дополнительных услуг бесплатно.

На данный момент на мой взгляд это преимущество совсем не подчеркнуто и слабо читабельно, размещается на странице:

http://sklad.tpkarmada.ru/%22index.php?option=com_content&view=article&id=72