Поменять надпись в баннере

БаннерыЗакрыт16 заявок209 просмотров
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Есть исходник баннера в PSD.

Требуется заменить надпись в баннере, подобрать подходящий шрифт и размер.

Заменить рисунок цветка в баннере.

Рассматриваются кандидаты только с положительными отзывами и наличием портфолио по баннерам.

11 лет назад
proekt02
Евгений 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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