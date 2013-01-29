2 баннера

БаннерыЗавершен9 заявок197 просмотров
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Здравствуйте. Нужно два баннера.

Один 1000х40

Второй 100% х 80 Т.е чтоб тянулся на всю ширину страницы.

Баннер будет объявлять о конкурсе который на форуме проводится.

Обязательно сроки пишите и цену

11 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
_Phobos_
30 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Были сделаны отличные баннеры и за рекордно короткие сроки. Рекомендую всем
Приятно было поработать с Юрием. Не возникло никаких проблем в общении. Оплата моментально, спасибо!
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