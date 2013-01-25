Улучшить качество изображения

$5
БаннерыЗавершен5 заявок138 просмотров
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Прикрепил изображение ужасного качества. Задача - сделать его качественным и красивым :).

В том же формате jpg.

11 лет назад
olmaster
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
ttjanka
Тетяна 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Все классно. Рекомендую!
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