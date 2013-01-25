Улучшить качество изображения

Добрый день. Материалы для кадров баннера предоставлю. Есть ссылка на сайт с баннером, который нравится - для примера. Баннер, насколько я понял, с использованием jquery (точно не gif и не flash)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прикрепил изображение ужасного качества. Задача - сделать его качественным и красивым :).
В том же формате jpg.
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