Добрый день! Необходимо несколько баннеров (gif) популярных размеров для производителя наборов для вышивки - http://abrisart.com В первую очередь от исполнителя потребуется свежий и оригинальный взгляд на идею баннера, который будет максимально привлекать внимание, но при этом не ...