Три баннера высотой 90 пикселов и такой ширины чтобы встали три в ряд в шапку сайта rltour.ru 1. Шоппинг 2. 8 марта 3. Майские праздники
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Необходимо создать банер для рекламы сайта www.academypoker.pro
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