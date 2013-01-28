Нужен баннер под требования яндекса

БаннерыЗавершен8 заявок152 просмотра
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Нужен банер 240*400 под требования яндекса. http://advertising.yandex.ru/requirement/media/banner.xml

Хотел бы чтобы 3 картинки менялись ну и там появлялись надписи. Не знаю возможно ли это запихнуть в гиф в установленные размеры, возможно потребуется flv

11 лет назад
grin-baks
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
PopovS
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Ответственный исполнитель. Сделал баннер быстро качественно и с учётом всех пожеланий. Спасибо за работу.
Павел отлично выступил в роли заказчика.Хорошо составленное ТЗ , высокий онлайн , внятность внесения правок.Приятно было сотрудничать!
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