Разработать Flash баннер

$65
БаннерыЗавершен8 заявок161 просмотр
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Подробное описание в приложении.

Бюджет 2 000 рублей.

11 лет назад
romanp
Роман 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dreamcatcher
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$45
2 дня
Всё выполненно, проверено PocИнфоTex
Сотрудничество доволен. Четкие задачи. Своевременная оплата. Рекомендую
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