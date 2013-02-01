Разработать Flash баннер

Нужно сделать рестайлинг нескольких баннеров. Сделать баннеры стильными и привести к размеру не более 307.2КБ Баннер №1- пример того, как нужно делать Баннер №2 - так делать не нужно Требования к исполнителю — обязательно портфолио со стильными примерами работ. Жду ...