Баннер интернет-магазина

Необходима серия банеров для рекламы, все банеры с одним продуктом и одним содержанием, различия только в размерах. Всего банеров 8 шт. Предмет рекламы: диван. Необходимо только профессиональное исполнение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать баннеры интернет магазина для размещения на сайтах партнеров.
Разных форматов рассмотрю предложения
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