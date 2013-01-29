Здравствуйте! Есть gif баннер 990х130. Нужны такие же, но flash и других размеров. Т.е. сценарий есть (хотя и сценарием назвать это тяжело), графика есть, нужно только анимацию собрать. Нужно достаточно срочно!!!! Размеры новых: 468х60, 310х70, 200х200, 600х100.