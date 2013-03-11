Сделать баннер

Необходимо сделать банер отображающий суть этого ролика: http://www.youtube.com/watch?v=XDfzM14SV0Y Банер должен быть размером 700 на 210. Не очень тяжелым. Соответственно он должен быть в стиле дизайна сайта скрин в аттаче. Это страница на которой он будет размещен. При добавлении в проект пожалуйста обозначайте сразу Вашу цену и сроки.