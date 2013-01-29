Баннеры

БаннерыЗавершен1 заявка139 просмотров
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Сделать пять Баннеров наши клиники в регионах для клиники коррекции веса. в одинаковой стилистике. Филиал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Ставрополь, Иркутск.

11 лет назад
antonvid43
Антон 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
as68
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$95
1 день
Отлично проделанная работа все в срок и без лишних вопросов, прекрасное понимание задания. По поводу профессионализма был приятно удивлен.
Понравилось работать с Антоном. Интересные задания. Оперативное решение вопросов. Оплата без промедления. Буду рад сотрудничеству и в будущем.
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