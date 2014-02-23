Flash-баннеры, Gif-баннеры, Статичные баннеры, Полиграфия, Web-дизайн
Буду рад работать с вами от выбора меня исполнителем до финальной правки.
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Портфолио
- Обложка для книги63 просмотра
- Макет журнала214 просмотров
- Электронная открытка к 23 февраля256 просмотров
- Статический баннер196 просмотров
- Этикетка105 просмотров
- Открытка к 8 марта206 просмотров
- Модуль для журнала177 просмотров
- Флайер86 просмотров
- Лэндинг на Tilda46 просмотров
- Модуль для журнала Cosmo193 просмотра
- Статья в журнал177 просмотров
- Этикетка78 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
11 лет назад
В очередной раз доволен сотрудничеством. Было предложено несколько вариантов, было тяжело выбрать,так как все понравились.
Ответный отзыв
Каждый раз интересные задания. Всем доволен.
$20
9 баллов
11 лет назад
Быстро и по ТЗ, лучшего и не придумаешь!
Ответный отзыв
Все четко - ТЗ, оплата. Рекомендую.
$30
10 баллов
11 лет назад
В очередной раз работал с Андреем! Было предложено 3 варианта работы. Один из которых сразу был принят. Сотрудничеством доволен. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Все на высоте. Доволен.
$30
10 баллов
11 лет назад
В очередной раз работаю с Андреем! Всё выполнено на высоком уровне и в срок! Всем советую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен.
$40
10 баллов
11 лет назад
Я все логотипы делаю у этого исполнителя. По тому как он очень хорошо умеет понимать и реализовывать ТЗ.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством.
Баннеры
50 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга