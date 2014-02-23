as68

Андрей as68

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Flash-баннеры, Gif-баннеры, Статичные баннеры, Полиграфия, Web-дизайн

Буду рад работать с вами от выбора меня исполнителем до финальной правки.

Результат должен нравится заказчику!

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Отзывы заказчиков

darktor_66
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Создание 2 баннеров.
В очередной раз доволен сотрудничеством. Было предложено несколько вариантов, было тяжело выбрать,так как все понравились.
Каждый раз интересные задания. Всем доволен.
Ответный отзыв
rastypa
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
9 баллов
11 лет назад
Баннер детской стоматологии (несложная анимация)
Быстро и по ТЗ, лучшего и не придумаешь!
Все четко - ТЗ, оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
darktor_66
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Баннер
В очередной раз работал с Андреем! Было предложено 3 варианта работы. Один из которых сразу был принят. Сотрудничеством доволен. Всем рекомендую.
Все на высоте. Доволен.
Ответный отзыв
darktor_66
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сделать баннер на 23 февраля
В очередной раз работаю с Андреем! Всё выполнено на высоком уровне и в срок! Всем советую.
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
tkvega
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Разработать уникальный логотип
Я все логотипы делаю у этого исполнителя. По тому как он очень хорошо умеет понимать и реализовывать ТЗ.
Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
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Баннеры
50 отзывов
от $15
от 1 дня
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4 отзыва
от $100
от 3 дней
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от 1 дня
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нет отзывов
от $100
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Презентации
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от $100
от 3 дней
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