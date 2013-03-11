Необходимы работы по разработке двух иконок и графического оформления меню. Скриншот страницы - genpodryad_gog.jpg Подробно работу расписал в ТЗ, так же прикрепляю файлы на которые ссылаюсь в ТЗ. Необходимо живое общение, ...
- Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо создать баннер для левой колонки сайта http://dentals52.ru Размеры: ширина - 240px высота - не выше 360 px Надпись на баннере - "Эксклюзивное предложение для маленьких пациентов" Надпись должна появляться с ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходима разработка 3-ех изображений на основе образца. Ширина 720px высота не более 200px. Изображения должны быть в стиле изображения на главной страницы. Фактически изображений будет 5, но на 2-ух будет изменяться только надпись. Подробности в ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Необходимо разработать изображение для шапки сайта. Прикрепил к проекту ТЗ и архив с изображениями с которых нужно взять концепцию. Очень качественной отрисовки не требуется, достаточно просто аккуратно разместить все нужные элементы в соответствие с ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Необходимо создать серию иконок аналогичные иконкам на этой странице http://pelican-van.com/kholodilnoe-oborudovanie. Иконки должны быть расположены все под одинаковым углом углом (см. оригинал выше), выглядеть как объемные фигуры, при помощи тени сделать эффект нахождения иконки "в ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад