rastypa

Бирюков rastypa

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка иконок и дополнительных графических элементов для сайта

    Необходимы работы по разработке двух иконок и графического оформления меню. Скриншот страницы - genpodryad_gog.jpg Подробно работу расписал в ТЗ, так же прикрепляю файлы на которые ссылаюсь в ТЗ. Необходимо живое общение, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер детской стоматологии (несложная анимация)

    $50

    Необходимо создать баннер для левой колонки сайта http://dentals52.ru Размеры: ширина - 240px высота - не выше 360 px Надпись на баннере - "Эксклюзивное предложение для маленьких пациентов" Надпись должна появляться с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка 3-ех изображений/иконок для сайта

    $50

    Необходима разработка 3-ех изображений на основе образца. Ширина 720px высота не более 200px. Изображения должны быть в стиле изображения на главной страницы. Фактически изображений будет 5, но на 2-ух будет изменяться только надпись. Подробности в ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка изображения для шапки сайта

    $250

    Необходимо разработать изображение для шапки сайта. Прикрепил к проекту ТЗ и архив с изображениями с которых нужно взять концепцию. Очень качественной отрисовки не требуется, достаточно просто аккуратно разместить все нужные элементы в соответствие с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание 16-ти иконок для разделов сайта

    $1000

    Необходимо создать серию иконок аналогичные иконкам на этой странице http://pelican-van.com/kholodilnoe-oborudovanie. Иконки должны быть расположены все под одинаковым углом углом (см. оригинал выше), выглядеть как объемные фигуры, при помощи тени сделать эффект нахождения иконки "в ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

as68
57 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Баннер детской стоматологии (несложная анимация)
Все четко - ТЗ, оплата. Рекомендую.
Быстро и по ТЗ, лучшего и не придумаешь!
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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Разработка 3-ех изображений/иконок для сайта
Задание от Ивана было интересным, потребовалось проявить фантазию чтобы результат получился положительным. Оплатой и общением я остался очень доволен!
Самый ответственный исполнитель из всех с кем приходилось работать на различных сервисах удаленный работ. Оперативность в решении всех задач и очень деловой подход.
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colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Разработка изображения для шапки сайта
С Иваном очень приятно работать - понятные постановки задач, комментарии, вежлив, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее творческое сотрудничество! Всем рекомендую!
Очень грамотный специалист. Умеет читать ТЗ и лояльно относится к заказчику. Не бросает проект и очень вежлива в общении. Очень понравилось работать.
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Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Создание 16-ти иконок для разделов сайта
Хороший заказчик.Порядочный.Интересная работа.Всем рекомендую для сотрудничества
Всегда приятно работать с профессионалом своего дела! Ответственный исполнитель, помогала сформулировать наши же пожелания и сделала все в срок, с первого раза и очень качественно. Спасибо за работу!
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