Разработка 3-ех изображений/иконок для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки184 просмотра

Необходима разработка 3-ех изображений на основе образца. Ширина 720px высота не более 200px. Изображения должны быть в стиле изображения на главной страницы. Фактически изображений будет 5, но на 2-ух будет изменяться только надпись. Подробности в брифе.

Сайт http://metalinox.ru

11 лет назад
rastypa
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Самый ответственный исполнитель из всех с кем приходилось работать на различных сервисах удаленный работ. Оперативность в решении всех задач и очень деловой подход.
Задание от Ивана было интересным, потребовалось проявить фантазию чтобы результат получился положительным. Оплатой и общением я остался очень доволен!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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