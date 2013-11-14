Требуется нарисовать несколько вариантов красивой кнопочки на сайт чтобы подходила по стилю. Сейчас. Жду ваших предложений.
Сделать аватар для группы ВКонтакте
Требуется аватар для группы ВКонтакте,тематику скажу в лс.
Сделать и скинуть мне в psd (размеры и тд подбираете сами)
называйте сразу цену(до 300 рублей)
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