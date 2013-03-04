Виталий, спасибо большое за работу! Извините, что запоздала с отзывом. Виталий нарисовал для меня несколько десятков баннеров. И все очень понравились и мне и заказчикам. Мне очень нравится с ним сотрудничать и я с удовольствием рекомендую его своим знакомым.