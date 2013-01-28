Сделать Flash-баннер 210*300

$40
БаннерыЗакрыт11 заявок227 просмотров
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Добрый день, коллеги.

Мне нужно сделать flash-баннер размером 210*300 с максимально низким размером, но высоким качеством и анимацией (на это больше акцент).

Просьба написать в комментариях цену и срок, заранее ознакомившись с ТЗ. По срокам, нам очень важно, чтобы баннер можно было увидеть сегодня.

Бюджет до $40, будем работать с тем, кто предложит меньшую сумму\срок и будет иметь хорошее портфолио.

P.S. Есть пример готового баннера, который нужно будет повторить

С уважением.

11 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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