Сделать Flash-баннер 210*300

Добрый день, коллеги.

Мне нужно сделать flash-баннер размером 210*300 с максимально низким размером, но высоким качеством и анимацией (на это больше акцент).

Просьба написать в комментариях цену и срок, заранее ознакомившись с ТЗ. По срокам, нам очень важно, чтобы баннер можно было увидеть сегодня.

Бюджет до $40, будем работать с тем, кто предложит меньшую сумму\срок и будет иметь хорошее портфолио.

P.S. Есть пример готового баннера, который нужно будет повторить

С уважением.