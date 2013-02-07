4 flash баннера на основе существующего gif

Добрый день, коллеги. Мне нужно сделать flash-баннер размером 210*300 с максимально низким размером, но высоким качеством и анимацией (на это больше акцент). Просьба написать в комментариях цену и срок, заранее ознакомившись с ТЗ. По срокам, нам очень ...