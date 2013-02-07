4 flash баннера на основе существующего gif

Добрый день, коллеги. Мне нужно сделать flash-баннер размером 210*300 с максимально низким размером, но высоким качеством и анимацией (на это больше акцент). Просьба написать в комментариях цену и срок, заранее ознакомившись с ТЗ. По срокам, нам очень ...
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Здравствуйте!
Есть gif баннер 990х130.
Нужны такие же, но flash и других размеров. Т.е. сценарий есть (хотя и сценарием назвать это тяжело), графика есть, нужно только анимацию собрать.
Нужно достаточно срочно!!!!
Размеры новых: 468х60, 310х70, 200х200, 600х100.
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