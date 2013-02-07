4 flash баннера на основе существующего gif

БаннерыЗавершен6 заявок203 просмотра
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Здравствуйте!

Есть gif баннер 990х130.

Нужны такие же, но flash и других размеров. Т.е. сценарий есть (хотя и сценарием назвать это тяжело), графика есть, нужно только анимацию собрать.

Нужно достаточно срочно!!!!

Размеры новых: 468х60, 310х70, 200х200, 600х100.

11 лет назад
ferumist
Иван 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Eney
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$60
1 день
Отлично сделал!
Спасибо за сотрудничество! Задание четкое, как и оплата. Рекомендую всем!
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