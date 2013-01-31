Анимированный баннер

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Создать анимированный баннер на основе исходного (прилагается). Формат gif.

1 слайд исходный

2 слайд: надпись сменяется math.semestr.ru (онлайн-калькулятор)

3 слайд: надпись сменяется axd.semestr.ru (онлайн-калькулятор по экономике)

4 слайд: надпись сменяется referat.semestr.ru (учебные материалы)

11 лет назад
semestr
Андрей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
HelloGoodbye
Кирилл 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
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