Нужны баннеры, иконки, картинки, дизайн

Доброго времени суток)

Нужны анимированные баннеры гиф подобные друг-другу - 3шт. 715х90, 725х90, 728х90 сделано на 100%(пример приведу) + Ваша фантазия.

Нужны иконки для сайта в виде капли - видео, вопрос, поднять наверх, выделить цветом, загружены документы, я лучший, рекомендуем, 3D, vip, профи, отзывы - 2 размера в пнг,гиф,джипег+вектор. (мое видение капли в приложении) (Ваша фантазия и иконка понятна народу)

Отрисовка дизайна, точнее дизайн на скринах 2-ух страниц + элементы в псд или нужном формате, если понадобятся программеру.

Нужна кнопка с вертикальной надписью "консультации бесплатно"(подобно как крепится "онлайн-консультант" справа-слева) в анимированном гиф, анимация - волной проблеск пробегает раз в 3 секунды.

Нужны свои картинки под виджет скайпа 4 варианта в пнг (онлайн, не в сети, нет на месте, не беспокоить) Х 2 - разные размеры (в приложении набросал и скрин а горизонтального менеджера для общего понимания)... Нужно много, обращаюсь периодически.

Оплата строго яндекс-деньги.

Более подробно в личку или звоните по скайп(указан в акке) звоните, а не пишите.

Скайп обязателен.

Просьба цену и сроки.

P.S. Никаких предоплат, раздробить задание по оплатам можно.