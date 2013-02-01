Перерисовать картинку а-ля баннер 164х70

Есть картинка статика 164х70, на ней фото и надпись, фото в не очень хорошем качестве (мед тематика). Надо найти фото в хорошем качестве (не спереть, а с какого-то банка данных, как вариант, есть бесплатные) или скрупулезно обработать имеющуюся картинку или переделать картинку, сделать на ее основе баннер gif, надпись оставить ту же + добавить надпись для второго кадра. Это все. Подробности с имеющейся картинкой вышлю на емайл. От вас сроки и цена.