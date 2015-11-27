Дизайн скриншотов и письма

Сотрудничество не сложилось. До выбора меня исполнителем я предложила стиль исполнения, привела пример того, как может быть выполнена работа. Заказчик согласился и я начала работу. Предоплата не выполнялась. Общение велось через третье лицо - вебмастера. Предложенный первый вариант исполнения не совсем устроил заказчика, я прислушалась к комментариям и внесла доработки. После этого варианта вебмастер предложил изменить стиль оформления, дав пример того, к чему нужно стремиться. Я сделала. Дальше - тишина. Комментариев о том принята ли работа, нужны ли еще какие-то коррективы не было больше недели. Я выходила на связь с вебмастером, задавала вопросы. В результате был ответ, что работа уже выполнена другим человеком. В данном случае я обращаю внимание на то, что заказчик, разместив проект, как бы самоустранился и работать пришлось с другим человеком. Меня не поставили в известность, что работа параллельно перепоручена другому исполнителю, хотя я всячески пыталась в своем макете учесть все пожелания.