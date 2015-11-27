Дизайн скриншотов и письма

1- Необходимо подготовить баннер, а также дизайн внутренней страницы который бы подчёркивал значимость того, что только сейчас, в связи с тем что компании Армада исполнилось 9 лет клиенты могут получить услугу по более низким ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотим информировать клиентов о новом дизайне и функциях на нашем сайте посредством имейл рассылки. Нужно подготовить 6 скриншотов, они должны быть красиво оформлены, в стиле нашего сайта, и интегрироваться в письмо.
Задача:
- оформить 6 скриншотов
- создать дизайн письма с этими скриншотами, на основе уже имеющихся у нас писем. От вас требуется только художественное оформление - дизайн. Верстка и текст наши.
Все вопросы в ЛС.
Спасибо!
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