Небольшая закраска частей фотографий картин

468х60, 728х90, 125х125 сайт есть сделать в общем стиле сайта сроки - прямо сейчас оплата сразу же.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа не очень большая, срочная, нужно прямо сейчас и требуется эстетический вкус.
на этой странице http://kazimirmalevich.ru/konnitsa/ расположен анализ картины.
По краям идет несколько раз оригинальная картина.
на ней светлым квадратом показан фрагмент, который проанализирован в данном абзаце.
нужно этот фрагмент показать гораздо более явно и ярко, например закрасить красным но эстетично.
можно примеры сразу приаттачивать, потому что мне очень срочно.
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