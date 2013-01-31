Небольшая закраска частей фотографий картин

Работа не очень большая, срочная, нужно прямо сейчас и требуется эстетический вкус.

на этой странице http://kazimirmalevich.ru/konnitsa/ расположен анализ картины.

По краям идет несколько раз оригинальная картина.

на ней светлым квадратом показан фрагмент, который проанализирован в данном абзаце.

нужно этот фрагмент показать гораздо более явно и ярко, например закрасить красным но эстетично.

можно примеры сразу приаттачивать, потому что мне очень срочно.