Небольшая закраска частей фотографий картин

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Работа не очень большая, срочная, нужно прямо сейчас и требуется эстетический вкус.

на этой странице http://kazimirmalevich.ru/konnitsa/ расположен анализ картины.

По краям идет несколько раз оригинальная картина.

на ней светлым квадратом показан фрагмент, который проанализирован в данном абзаце.

нужно этот фрагмент показать гораздо более явно и ярко, например закрасить красным но эстетично.

можно примеры сразу приаттачивать, потому что мне очень срочно.

11 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
razlogov
Иван 
39 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
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