Баннер для группы вконтакте

Работа не очень большая, срочная, нужно прямо сейчас и требуется эстетический вкус. на этой странице http://kazimirmalevich.ru/konnitsa/ расположен анализ картины. По краям идет несколько раз оригинальная картина. на ней светлым квадратом показан фрагмент, который проанализирован в данном ...