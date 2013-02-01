Разработать баннеры для рекламы сайта

БаннерыЗавершен5 заявок185 просмотров
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Необходимо разработать GIF баннеры для рекламы сайта www.catgenie.com.ua.

Необходимые размеры:

120x120

250x250

160x600

468x60

728x90

Фрилансеры - только Украина

11 лет назад
ladurenko
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
razlogov
Иван 
39 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
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