Разработать баннеры для рекламы сайта

468х60, 728х90, 125х125 сайт есть сделать в общем стиле сайта сроки - прямо сейчас оплата сразу же.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать GIF баннеры для рекламы сайта www.catgenie.com.ua.
Необходимые размеры:
120x120
250x250
160x600
468x60
728x90
Фрилансеры - только Украина
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