Два баннера для интернет-магазина

$16
БаннерыЗавершен1 заявка203 просмотра
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Нужно создать два качественных красочных баннера 800x220 для интернет магазина,один на тему 14 февраля,другой как реклама для данной категории товара! Бюджет 500р.Подробности о заказе лично исполнителю

11 лет назад
dmytrech
Алексей 
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
byvaet
Антон 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
48 отзывов
11 лет назад
$16
3 дня
Все отлично сделал,никоких нареканий,быстро,грамотно,за совершенно осмысленные деньги! всем рекомендую!!
Все супер, отличный заказчик. С оплатой проблем не было. Рекомендую к сотрудничеству
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