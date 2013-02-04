Логотип + 2 баннера

БаннерыЗавершен9 заявок244 просмотра
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Для Интернет сайта Domsky.ru требуется создать логотип вместо этого http://www.domsky.ru/assets/1/6458/80186/v_1359847614/loaded_logo.png

Логотип должен сочетаться с выбранной серой палитрой сайта, наличие зеленого тона не принципиально, в оформлении цветовой схемы ссылок и декор элементов будем исходить из цветов лого.

Название - с одной стороны два слова - dom и sky, с другой фамилия - Домский. Компания занимается снабжением строительных объектов материалами для внутренней отделки. Слоган "вся внутренняя отделка" тоже не принципиален. Прошу оставлять предложения тех, у кого возникла идея реализации лого.

Вторая часть проекта - создание 2х банеров-картинок, размещенных на главной странице.

Одна - там где сейчас реклама макбука. В этом месте красиво должен быть перечислен ассортимент, тут дизайнеру предстоит включить свое воображение.

Вторая - рестайлинг блока, где сейчас нарисована штукатурная станция со словом Акция. Нужно передать тот же смысл, только красиво.

Пожалуйста, оставляйте предложения со сроками и ценами

11 лет назад
tstn
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$70
3 дня
Юля молодец. Взаимопонимание пришло сразу. Работы была сделана за 1 рабочий день, все правки вносились на лету. Будем работать и впредь.
Антон приятный в общении человек. Ясно изложил тз, принял работу, оплатил сразу же. Смело могу рекомендовать!
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