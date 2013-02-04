Логотип + 2 баннера

Для Интернет сайта Domsky.ru требуется создать логотип вместо этого http://www.domsky.ru/assets/1/6458/80186/v_1359847614/loaded_logo.png

Логотип должен сочетаться с выбранной серой палитрой сайта, наличие зеленого тона не принципиально, в оформлении цветовой схемы ссылок и декор элементов будем исходить из цветов лого.

Название - с одной стороны два слова - dom и sky, с другой фамилия - Домский. Компания занимается снабжением строительных объектов материалами для внутренней отделки. Слоган "вся внутренняя отделка" тоже не принципиален. Прошу оставлять предложения тех, у кого возникла идея реализации лого.

Вторая часть проекта - создание 2х банеров-картинок, размещенных на главной странице.

Одна - там где сейчас реклама макбука. В этом месте красиво должен быть перечислен ассортимент, тут дизайнеру предстоит включить свое воображение.

Вторая - рестайлинг блока, где сейчас нарисована штукатурная станция со словом Акция. Нужно передать тот же смысл, только красиво.

Пожалуйста, оставляйте предложения со сроками и ценами