Создать пачку баннеров

Необходимо разработать 5 баннеров на главную страницу сайта limestate.ru. Баннеры должны быть в стилистике сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сделать 6 широкоформатных баннеров. тз исполнителю
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