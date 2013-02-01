Создать пачку баннеров

$100
БаннерыЗакрыт5 заявок220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

сделать 6 широкоформатных баннеров. тз исполнителю

11 лет назад
KOCMOHABT_KOKOC
Сергей Липин 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка баннеров

    Необходимо разработать 5 баннеров на главную страницу сайта limestate.ru. Баннеры должны быть в стилистике сайта.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2 баннера

    Нарисовать 2 небольших анимированных простых баннера.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн кнопок на страничку

    Необходимо с имеющегося дизайна скопировать кнопку изменив цвет и вставить туда текст. Прошу сразу писать сроки и цену.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер на сайт, посвященный 23 февраля

    $50

    Нужен баннер на сайт посвященный 23 февраля, баннер из трех картинок: 1. Брутальный мужчина, с инструментом в руках, надпись - "Подарки настоящим мужчинам" 2. Коллаж собственно из подарков около 15 предметов, инструменты, автоасксессуары и пр. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер для группы вконтакте

    Сделать баннер для группы вконтакте vk.com/otdelochnikcom с указанием телефона, сайта www.otdelochnik.com, скидкой 5 % для участников группы и лозунгом "Ремонт и отделка Вашего дома". Пример

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Два баннера для интернет-магазина

    $16

    Нужно создать два качественных красочных баннера 800x220 для интернет магазина,один на тему 14 февраля,другой как реклама для данной категории товара! Бюджет 500р.Подробности о заказе лично исполнителю

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 2 flash-баннера размером 120*90

    $20

    Всем привет! Нужно сделать 2 flash-баннера размером 120*90 с максимально низким размером, но высоким качеством и анимацией. Тематика Спорт. Просьба написать в комментариях цену и срок. Бюджет $20. Срок 3 дня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание баннеров

    Баннеры gif должны быть по 10 штук на мероприятие (всего 4 мероприятия). размеры банеров: • 200х60 • 300х50 • 234х60 • 235х100 • 200х120 • 468х60 • 300х150 • 600х90 • 800х90 • 240х400 список мероприятий: 1. NFC LIVE 2013. 14марта, г. Екатеринбург, Отель "Атриум Палас" 2. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать баннер по образцу

    Создать баннер. Дизайн, картинки - всё есть. Образец на сайте http://www.azamatushanov.com/ - там 3 мигающих баннера одного типа справа. Надо сделать 1 подобный. Цену назначайте сами.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад