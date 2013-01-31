Разработка баннеров

Нужен баннер на сайт посвященный 23 февраля, баннер из трех картинок: 1. Брутальный мужчина, с инструментом в руках, надпись - "Подарки настоящим мужчинам" 2. Коллаж собственно из подарков около 15 предметов, инструменты, автоасксессуары и пр. ...