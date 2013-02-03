2 баннера

БаннерыЗавершен22 заявки242 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарисовать 2 небольших анимированных простых баннера.

11 лет назад
zakazchik111
Иван Иванов 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
crus94
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$10
2 дня
Евгений отлично справился. Быстро, просто и со всеми пожеланиями к заказу. Чувствуется, что Евгений занимается своим делом! Рекомендую! Отлично!
Отличный работодатель! Мгновенная оплата! С удовольствием продолжу сотрудничать =)!
  • Похожие заказы

  • Баннер на сайт, посвященный 23 февраля

    $50

    Нужен баннер на сайт посвященный 23 февраля, баннер из трех картинок: 1. Брутальный мужчина, с инструментом в руках, надпись - "Подарки настоящим мужчинам" 2. Коллаж собственно из подарков около 15 предметов, инструменты, автоасксессуары и пр. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер для группы вконтакте

    Сделать баннер для группы вконтакте vk.com/otdelochnikcom с указанием телефона, сайта www.otdelochnik.com, скидкой 5 % для участников группы и лозунгом "Ремонт и отделка Вашего дома". Пример

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Два баннера для интернет-магазина

    $16

    Нужно создать два качественных красочных баннера 800x220 для интернет магазина,один на тему 14 февраля,другой как реклама для данной категории товара! Бюджет 500р.Подробности о заказе лично исполнителю

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 2 flash-баннера размером 120*90

    $20

    Всем привет! Нужно сделать 2 flash-баннера размером 120*90 с максимально низким размером, но высоким качеством и анимацией. Тематика Спорт. Просьба написать в комментариях цену и срок. Бюджет $20. Срок 3 дня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание баннеров

    Баннеры gif должны быть по 10 штук на мероприятие (всего 4 мероприятия). размеры банеров: • 200х60 • 300х50 • 234х60 • 235х100 • 200х120 • 468х60 • 300х150 • 600х90 • 800х90 • 240х400 список мероприятий: 1. NFC LIVE 2013. 14марта, г. Екатеринбург, Отель "Атриум Палас" 2. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать баннер по образцу

    Создать баннер. Дизайн, картинки - всё есть. Образец на сайте http://www.azamatushanov.com/ - там 3 мигающих баннера одного типа справа. Надо сделать 1 подобный. Цену назначайте сами.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавить анимацию в готовую флеш-шапку

    $5

    Есть вот такая флэшка (смотри прикрепленный файл) Добавить цикличное(постоянное) моргание фарами Исходник пришлю Если есть еще идея по анимации, предложить.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Flash-баннер срочно

    описание: Flash-баннер (.swf) (статичное изображение в формате jpg также должно быть предоставлено) нужно: 1. Флеш-баннер 2. Флеш-баннер обязательно должен сопровождаться упрощенной GIF- или JPG-копией такого же размера и веса, как ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка трех баннеров – статика – 555 на 275

    $100

    Нужно сделать 3 баннера для слайдера на сайте спорттоваров. Статические (жиф/жпг). 555 на 275. ТЗ предварительным кандидатам на оценку. Ищем постоянных специалистов по данному направлению для дальнейших заказов. Преимущество: - территориально на Украине, - карта приват банка для расчетов.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад