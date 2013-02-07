Рекламный баннер 128х40

Создать ОДИН анимированный баннер на сайт - http://advokatsamsebe.ru/ Сайт посвящен юридическим услугам. На баннере - реклама юридических услуг. Цену предлагайте сами.
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Доброй жизни, уважаемые фрилансеры! Фирма, предоставляющая услуги в сфере продаж цифровой техники и туризма, нуждается в рекламном баннере 128х40, формата gif. Детали при обсуждении проекта.
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