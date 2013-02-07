Рекламный баннер 128х40

Привет всем! Необходим баннер для рынка, рекламирующий приборы для измерения лакокрасочного покрытия - толщиномер. Реклама будет содержать немного текста (текст скину), сайт компании и телефонные номера. Нужен оригинальный и привлекательный дизайн. Размер баннера: высота ...