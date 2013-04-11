Привет всем!

Необходим баннер для рынка, рекламирующий приборы для измерения лакокрасочного покрытия - толщиномер. Реклама будет содержать немного текста (текст скину), сайт компании и телефонные номера.

Нужен оригинальный и привлекательный дизайн. Размер баннера: высота - 1 м, ширина -60 см (размер может меняться в зависимости от дизайна)

Укажите, пожалуйста, сроки и стоимость услуг.

Буду ждать Ваших предложений.

Примеры прикрепил (надо сделать лучше).

Спасибо,

Сырым