Баннер для рынка

БаннерыЗавершен18 заявок303 просмотра
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Привет всем!

Необходим баннер для рынка, рекламирующий приборы для измерения лакокрасочного покрытия - толщиномер. Реклама будет содержать немного текста (текст скину), сайт компании и телефонные номера.

Нужен оригинальный и привлекательный дизайн. Размер баннера: высота - 1 м, ширина -60 см (размер может меняться в зависимости от дизайна)

Укажите, пожалуйста, сроки и стоимость услуг.

Буду ждать Ваших предложений.

Примеры прикрепил (надо сделать лучше).

Спасибо,

Сырым

11 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
11 лет назад
$35
1 день
Работа была выполнена на все 100 баллов! Очень грамотный специалист!
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Замечания и пожелания минимальные. Оплата в срок....
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