Иконки игр

$50
БаннерыЗавершен10 заявок303 просмотра
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Нужно сделать несколько однотипных игровых иконок

Иконки примерно такого формата — http://fox.web4biz.ru/file/pic/custom/Warcraft.png, только чуть поменьше (90-100px по ширине).

Чтобы понять для чего они — зарегистрируйтесь на сайте fox.web4biz.ru, там в блок справа, и они же на странице http://fox.web4biz.ru/user/browse/.

То есть пользователи будут выбирать игры в личном кабинете, и они же потом будут отображаться в списке пользователей.

Нужно сделать несколько вариантов стилей, потом я выберу стиль и сделать уже штук 15–20 однотипных.

Есть логотипы игр — оттуда можно просто вырезать само название игры, и разместить в прямоугольничке, которому придумать какой-то незамороченный стиль.

11 лет назад
chuvashev
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
claws
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Всё отлично - спасибо за игровые иконки.
Хороший заказчик, рекомендую
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