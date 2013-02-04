Исполнитель для создания баннеров

БаннерыЗакрыт8 заявок232 просмотра
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Нужно: рисовать банеры на постоянной основе для товаров интернет магазина. Типа для массажоров, всяких приборов кухонных, мобильных и т.д.... для каждого товара, сделан свой интернет магазин с формой заказа, и для этого товара надо рисовтаь разные банеры разных форматов:

форматы:

125*125

468*60

468*90

600*80

728*60

728*90

728*120

240*110

240*400

240*600

100*100

200*150

200*200

200*300

120*240

120*600

160*240

160*600

980*60

980*90

980*120

В данный момент требуется нарисовать банеры для 3х сайтов. тоесть 60+ банеров.

В заявке писать цену за банер (вне зависимости от размера) ,номер icq , сылку на портфолио с гиф банерами.+ сроки.

В личку не писать! (игнор)

11 лет назад
NADOLGO
Маринс 
38 летНидерланды
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
Alio
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$3
3 дня
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